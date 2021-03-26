Мэр Тбилиси и победитель Лиги чемпионов попал в больницу из-за болезни мозга

Мэр Тбилиси и победитель футбольной Лиги чемпионов в составе «Милана» Каха Каладзе попал в больницу из-за болезни мозга. В своем Facebook градоначальник подчеркнул, что даже из клиники продолжает работать дистанционно.

Он отметил, что ему поступает множество вопросов, почему в последнее время он не появляется активно. «Считаю обязанным сообщить, что у меня подтвердился вертербо-базилярный синдром и вестибулопатия, из-за чего я прохожу медицинское обследование в одной из клиник», — пояснил мэр грузинской столицы.

Вертебро-базилярная недостаточность — это нарушение функционирования головного мозга из-за ослабления кровотока в базилярной или позвоночных артериях. Это обратимое нарушение, которое обычно проявляется в сильном головокружении.

Каха Каладзе занял пост мэра Тбилиси в 2017 году. Политической деятельности предшествовала его успешная спортивная карьера. Так, Каладзе играл в качестве защитника в футбольном клубе «Милан», с которым выиграл чемпионат Италии и дважды становился победителем Лиги чемпионов.