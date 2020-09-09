В Грузии запретили свадьбы

В Грузии с 10 сентября из-за быстрого роста числа заразившихся коронавирусом полностью запрещается проведение торжеств, сопровождающихся застольями и сбором гостей, — свадеб, поминок, юбилеев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте грузинского правительства.

Ужесточение ограничений призвано предотвратить распространение инфекции в стране. До сих пор проводить такие массовые мероприятия разрешалось вне закрытых помещений, однако новые правила запрещают их полностью, пояснила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.

Помимо свадеб, поминок и юбилеев, запрещается проведение любых культурных и спортивных мероприятий с участием более 200 человек. Мезвришвили уточнила, что ограничения не коснутся предвыборных митингов и других мероприятий, связанных с избирательной кампанией. В Грузии 31 октября должны состояться парламентские выборы.

«Мы понимаем, что избирательная кампания идет полным ходом и, конечно, все ограничения на культурные и спортивные мероприятия не распространяются на предвыборную агитацию», — сказала она.

Ранее, 9 сентября, мэр грузинской столицы Каха Каладзе объявил об отмене мероприятий городского праздника Тбилисоба, который планировалось провести в начале октября. Мероприятия были отложены в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. По последним данным, с начала пандемии в Грузии выявлено 1773 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.