Главный эпидемиолог Молдавии назвал жертв коронавируса обузой и подал в отставку

Главный эпидемиолог Молдавии, руководитель Национального агентства общественного здоровья Николае Фуртунэ назвал погибших от коронавируса обузой и подал в отставку. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

«Не хочу, чтобы меня осуждали или показаться циничным, но во всем мире COVID-19 забрал жизни тех, кто и так был обузой для самих себя и окружающих», — заявил Фуртунэ в телеинтервью.

Он пояснил, что речь идет о пациентах с последними стадиями рака, запущенным сахарным диабетом, патологиями сердечно-сосудистых заболеваний.

Высказывание вызвало возмущение в обществе. Фуртунэ извинился, однако президент Молдавии Игорь Додон заявил, что этого недостаточно. Премьер-министр Ион Кику вызвал эпидемиолога на беседу, во время которой тот объявил о своей отставке.

Министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну также извинилась за высказывание Фуртунэ. «Прошу прощения у каждого человека, который потерял кого-то из близких по причине COVID-19. Врачи делали все возможное чтобы спасти их жизни», — заверила она.

Думбрэвяну назвала заявление Фуртунэ неадекватным, но поблагодарила его за «проделанную работу в управлении эпидемиологической ситуацией, профессионализм и преданность делу».

В Молдавии с начала пандемии заразились коронавирусом свыше 40 тысяч человек, умерли более тысячи.