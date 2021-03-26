Путин рассказал про свой кульбит с лошади

Президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» рассказал, как однажды сделал кульбит с лошади. Глава государства отвечал на вопрос представительницы краснодарского ипподрома о развитии конного спорта, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, он любит лошадей, однако ему редко удается ездить верхом. При этом Путин вспомнил о своем обучении. «Меня один раз снимали, я тренировался, и так получилось, что лошадь перед барьером встала, и я сделал такой кульбит, вот просто реальный кульбит», — поделился президент.

Он также рассказал, что предложил оператору, снимавшему весь процесс, сохранить видео. «[Это был] первый раз, когда я услышал от него такой ответ: я, говорит, сотру немедленно», — рассмеялся Путин. Он уточнил, что падать на грунт с мягкими опилками было достаточно комфортно.

В 2019 году Путин проехал верхом с сотрудниками кавалерийского батальона полиции. Он сделал несколько кругов по манежу, после чего лошадь президента заартачилась и попыталась пойти задом, но затем продолжила двигаться рысью.

Когда стало известно, что Путин занимается верховой ездой, ему начали дарить скакунов. Первого коня — орловского рысака — подарил президенту в 2000 году бывший член Политбюро ЦК КПСС Егор Строев, занимавший тогда пост губернатора Орловской области. Затем президент Башкирии Муртаза Рахимов презентовал гнедого жеребца ахалтекинской породы. В 2002 году король Иордании Абдалла II подарил Путину сразу трех коней — Ибн Маруфа, Хакима и Айзис. Глава государства также получал живые подарки от Кабардино-Балкарии — конюшня президента пополнилась конем Казбичем, Киргизия подарила президенту иноходца Гюльсары. Туркменбаши Сапармурат Ниязов предлагал Путину выбрать ахалтекинца среди лучших жеребцов его конефермы. У президента также есть известный представитель самой маленькой породы лошадей — пони фалабелла по кличке Вадик. Его Путину подарили в 2005 году на ипподроме в Казани.