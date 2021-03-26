Подсчитаны потери от регулирования цен на подсолнечное масло

Заморозка цен на подсолнечное масло обошлась производителям в 15 миллиардов рублей. По итогам года потери от госрегулирования могут составить 50 миллиардов. Такие подсчеты представила консалтинговая компания KPMG, пишет РБК.

По оценкам экспертов, на каждой тонне продукта, проданной на российском рынке, компания теряет по 30-40 тысяч рублей. В то же время, признает директор центра компетенций в АПК российского офиса KPMG Илья Строкин, если бы не соглашения с государством, стоимость масла в магазинах была бы заметно выше, чем 110-120 рублей за литр в среднем.

Директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов отметил, что производители теряют по 80-90 рублей при продаже подсолнечного масла по цене 110 рублей за бутылку. Если ориентироваться на мировые цены, справедливой в российской рознице была бы цена порядка 200 рублей.

Материалы по теме Клановая экономика Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи? Найдется все В России объявили войну неплательщикам налогов. Теперь россияне заплатят даже за чужие долги

Эксперт объяснил, что из-за погодных условий в Болгарии, России, Румынии и на Украине урожайность масличных культур оказалась очень низкой. По этой причине к настоящему времени в мире подсолнечное масло обходится более чем в тысячу долларов за тонну, хотя до сих пор было не дороже 750-ти.

Сами производители оценивают свои потери скромнее. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорит о 7,5 миллиарда рублей и замечает, что примерно такой же объем средств заложен на субсидии до конца сезона 2020/2021 года. Также Мальцев замечает, что экспортные поставки частично компенсировали потери отрасли.

Ранее производители утверждали, что согласны держать цены на внутреннем рынке до конца августа, если правительство обойдется без экспортной пошлины в текущем сезона. В результате накануне, 25 марта, глава Минэкономразвития Максим Решетников объявил, что пошлину на подсолнечное масло введут только с 1 сентября, хотя пошлина на экспорт семян подсолнечника с 1 июля станет запретительной.

В KPMG отмечают, что само по себе введение экспортной пошлины ударит по крупным переработчикам, которые перестанут строить планы по развитию бизнеса. Производителям будет неинтересно инвестировать в переработку и качество, так как вывозные таможенные пошлины не позволяют оценивать уровень будущих доходов.