Путин пообещал подумать о создании блога

Президент России Владимир Путин пообещал подумать о создании собственного блога в интернете. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос учителя английского языка из Белгородской области Андрея Федотова. Запись опубликована на YouTube.

Глава государства и преподаватель обсудили развитие интернета и появление множества блогеров в России на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». «Владимир Владимирович, я думаю, что из вас получился бы отличный блогер. Подумайте над этим, мы бы с классом сразу же подписались», — заметил Федотов.

«Спасибо большое! Я действительно подумаю над этим», — ответил Путин на предложение учителя. Президент подчеркнул, что поддерживает призыв преподавателя развивать проекты и блоги в интернете. «Если чего-то нельзя предотвратить, то это надо возглавить. Эта сфера и дальше будет развиваться, приобретая новые возможности. Это как солнцу не запретишь вставать», — заключил российский лидер.

Ранее Путин заявлял, что интернет способен разрушить общество изнутри. Президент высказался, что для предотвращения подобного сеть должна подчиняться моральным законам общества, так как интернет уже проник во все сферы нашей жизни.