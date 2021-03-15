Путин ловко поймал карандаш и восхитил Соловьева и его коллегу

Ведущих «России 1» Владимира Соловьева и его коллегу Павла Зарубина восхитило то, как президент России Владимир Путин поймал карандаш во время совещания по видеосвязи с членами правительства. На ловкость главы государства они обратили внимание во время обсуждения в передаче «Москва. Кремль. Путин».

Сначала Зарубин отметил, что интернет-издания любят создавать новости с кричащими заголовками про то, как президент бросил ручку. А затем показал собственный эксклюзив — «реальные кадры, как Путин поймал улетевший было со стола карандаш».

После окончания сюжета о совещании с министрами в передаче показали студию с Соловьевым. «Ну, карандаш поймал ловко. Надо отметить, реакция прекрасная. Видно, что президент в отличной спортивной форме и боевые искусства никуда не уходят», — подчеркнул ведущий.

Позже он также поинтересовался у Зарубина, пробовал ли тот повторить то, что сделал президент с карандашом. «Нет», — ответил его коллега. На это Соловьев заметил, что «надо как можно больше заниматься спортом». «Хотя вы и так в прекрасной форме», — заключил он о Зарубине.

В мае 2020 года многие СМИ опубликовали новость о том, как Путин во время совещания бросил на стол ручку. Видеозапись момента разместили в соцсетях журналисты кремлевского пула. После этого случая даже незначительные моменты на совещаниях с участием Путина стали активно распространяться интернет-изданиями и телеканалами. На ситуацию позже обратил внимание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он посоветовал «не забивать голову» новостями про ручку Путина на рабочих встречах. Представитель Кремля отмечал, что президент использует канцелярский предмет только для того, чтобы писать.