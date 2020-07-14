Кремль предложил «не забивать голову» ручкой Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предложил «не забивать голову» новостями про ручку президента России Владимира Путина, которой он пользуется во время рабочих встреч. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 14 июля.

«Президент использует ручку для того, чтобы писать, для того, чтобы работать», — напомнил Песков.

26 мая СМИ обратили внимание на то, что глава государства бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. «Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку», — говорилось в сообщении кремлевского пула.

Позже журналисты кремлевского пула РИА Новости заметили одобрительный стук президента кулаком по столу .

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!