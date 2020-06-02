Путин одобрительно постучал по столу во время совещания с Мишустиным

Журналисты кремлевского пула РИА Новости заметили одобрительный стук президента России Владимира Путина кулаком по столу . Об этом сообщается в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

Это произошло во время совещания главы государства с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В этот момент Путин говорил, что кабмином проделана очень большая работа по восстановлению экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.

«Стучать кулаком Путин может по-разному. В том числе и одобрительно», — подписали журналисты видео.

Ранее журналисты кремлевского пула РИА Новости заметили, как Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. Президент сказал, что из-за стихийных бедствий жизни людей находятся в опасности, многие остаются без жилья. После этого глава государства бросил на стол ручку и попросил отчитаться о ситуации в регионах.

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