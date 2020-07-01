Путина заставили воспользоваться одноразовой ручкой на голосовании по поправкам

Сотрудники избирательного участка №2151, расположенного в здании Российской академии наук, заставили президента России Владимира Путина воспользоваться одноразовой ручкой для голосования по поправкам в Конституцию. Соответствующее видео публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что глава государства развернул свой паспорт перед сотрудником УИК, затем Путину предложили воспользоваться одноразовой ручкой, чтобы поставить подпись в бланках и отметку на бюллетене.

При входе на избирательный участок измеряют температуру, выдают одноразовые перчатки, маску и ручку. Такие меры Центральная избирательная комиссия приняла для предотвращения распространения коронавируса.

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