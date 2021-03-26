Мир
 
Последние новости
Италия попросила вернуть в Россию свой пармезан
Власти ответили на просьбу вернуть итальянский пармезан в Россию
Российская воспитательница избила ребенка за отказ лечь спать
Кремль исключил героизацию образа Навального
Российский пенсионер решил подпилить березы, застрял между деревьями и погиб
Модный эксперт оценила внешний вид украинских политиков
Похороненный заживо знахарь пообещал воскреснуть и не воскрес
«Одноклассники» масштабно обновились
В Кремле отказались реагировать на обращение жены Навального
Новости партнеров
Прослушать новость

Захарова сочла постановкой пресс-конференцию Байдена

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла постановкой первую пресс-конференцию президента США Джо Байдена. Своими впечатлениями она поделилась в ходе регулярного брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале RT.

«Очевидно, что конференция была срежиссирована. Лично меня это шокировало, я не скрою. Я не ожидала, что в Соединенных Штатах Америки на таком уровне могут быть проведены по-настоящему смонтированные информационные акции», — поделилась Захарова. В ведомстве подчеркнули, что во время общения американского лидера с прессой происходила «селекция вопросов и селекция журналистов», а дискриминации подверглись не только зарубежные СМИ, но и американские.

Мероприятие стало первой полноформатной пресс-конференцией, которую Байден дал в качестве президента. Как подсчитало издание Newsweek, Байден стал первым за последние 100 лет американским лидером, который отсрочил свое первое полноценное общение с прессой на девять недель с момента инаугурации.

Телеканал Fox News обратил внимание на снимки, где видно Байден держал в руках шпаргалки во время общения с прессой. На одном из листков была указана статистика, связанная с состоянием инфраструктуры США, и ее сравнение с Китаем. У президента также была брошюра с именами и фотографиями журналистов, напротив которых стояли обведенные номера.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байдену понадобилась шпаргалка на первой пресс-конференции
Байден забыл о собственной пресс-конференции
Байдена оградили от журналистов после одного его вопроса