Захарова сочла постановкой пресс-конференцию Байдена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла постановкой первую пресс-конференцию президента США Джо Байдена. Своими впечатлениями она поделилась в ходе регулярного брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале RT.

«Очевидно, что конференция была срежиссирована. Лично меня это шокировало, я не скрою. Я не ожидала, что в Соединенных Штатах Америки на таком уровне могут быть проведены по-настоящему смонтированные информационные акции», — поделилась Захарова. В ведомстве подчеркнули, что во время общения американского лидера с прессой происходила «селекция вопросов и селекция журналистов», а дискриминации подверглись не только зарубежные СМИ, но и американские.

Мероприятие стало первой полноформатной пресс-конференцией, которую Байден дал в качестве президента. Как подсчитало издание Newsweek, Байден стал первым за последние 100 лет американским лидером, который отсрочил свое первое полноценное общение с прессой на девять недель с момента инаугурации.

Телеканал Fox News обратил внимание на снимки, где видно Байден держал в руках шпаргалки во время общения с прессой. На одном из листков была указана статистика, связанная с состоянием инфраструктуры США, и ее сравнение с Китаем. У президента также была брошюра с именами и фотографиями журналистов, напротив которых стояли обведенные номера.