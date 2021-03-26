Умерла актриса из сериалов «Задержка в развитии» и «Улицы Сан-Франциско»

Умерла американская актриса, обладательница премии «Эмми» Джессика Уолтер. Об этом сообщает People, ссылаясь на дочь артистки Брук Боуман.

«С тяжелым сердцем я подтверждаю кончину моей любимой мамы», — сказала Боуман. Уолтер скончалась в среду, 24 марта. Ей было 80 лет. Причина ее смерти не уточняется.

Джессика Уолтер наиболее известна благодаря таким шоу, как «Задержка в развитии» и «Улицы Сан-Франциско». В 1975 году она получила «Эмми» за сериал «Эми Прентисс». Актриса также исполнила главную роль в режиссерском дебюте Клинта Иствуда «Сыграй мне перед смертью» и в фильме «Гран-при». За обе эти работы Уолтер была номинирована на кинопремию «Золотой глобус».

5 февраля стало известно о смерти австралийской певицы и актрисы Триши Ноубл. Она известна по роли в двух фильмах фантастической саги «Звездные войны». Артистка умерла в возрасте 76 лет.