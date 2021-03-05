Cыгравшая Анну Каренину актриса умерла от опухоли мозга

Британская актриса театра и кино Никола Паже умерла от осложнений, связанных с опухолью мозга. Об этом сообщает The Guardian.

Сыгравшая Анну Каренину в мини-сериале 1977 года артистка скончалась в возрасте 75 лет. В последние годы она жила в Лондоне с парой персидских кошек и занималась садоводством. Звезда боролась не только с онкологическим заболеванием, но и с биполярным расстройством.

Паже родилась 15 июня 1945 года в Каире, ее отец был владельцем нефтяной компании. В 17 лет ее приняли в Королевскую академию драматического искусства в Лондоне, после чего актриса начала сниматься в кино и работать в театре. Среди наиболее известных фильмов и сериалов с ее участием — «Тысяча дней Анны», «Ужасно большое приключение», «Опасный человек»,

«Вверх и вниз по лестнице», «Женский характер», «Сыщики-любители экстра-класса» и «Мстители».

5 февраля стало известно о смерти актрисы Триши Ноубл, сыгравшей в двух фильмах фантастической саги «Звездные войны». Артистка скончалась после 16-месячной борьбы с мезотелиомой, редким онкологическим заболеванием.