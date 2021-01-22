Умерла звезда «Остаться в живых»

Хорватская актриса Мира Фурлан, звезда сериалов «Остаться в живых» и «Вавилон-5», умерла в возрасте 65 лет. О смерти артистки в Twitter сообщил создатель «Вавилона-5» Джозеф Майкл Стражински.

Актриса скончалась после продолжительной болезни, однако точная причина смерти не называется. Стражински подчеркнул, что съемочная группа «Вавилона-5» продолжительное время знала о том, что состояние Фурлан ухудшалось. «Мы продолжали надеяться, что все изменится к лучшему», — добавил он.

Фурлан исполнила роль Даниэль Руссо в сериале «Остаться в живых» и сыграла посла Минбара Деленн в «Вавилоне-5». Также она появилась в фильмах «Цирк "Колумбия"», «Рожденный дважды», «Папа в командировке» и «Красота порока».

14 января стало известно о смерти актрисы Джессики Кэмпбелл, снявшейся в сериале «Хулиганы и ботаны». Ей было 38 лет.