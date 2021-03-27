Избирком Якутии пожаловался в полицию на фейки о вбросах

Избирком Якутии обратился в полицию с жалобой на наблюдателей голосования на выборах мэра Якутска, которые начали распространять фейки о якобы имевших место вбросах. Об этом в субботу, 27 марта, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Как рассказала исполнительному директору Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алене Булгаковой, которая находится в Якутске для проведения контроля за голосованием, председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Алла Самойлова, утром в субботу ряд наблюдателей начал распространять информацию о том, что на выборах якобы были зафиксированы нарушения. В частности, за подготовку вброса приняли выезд на надомное голосование представителей избиркома.

«Все документы были надлежащим образом оформлены. На выездное голосование поступило 47 заявок, 50 бюллетеней было взято с собой — все в рамках закона. Сейчас эта процедура преподносится как нарушение. Это, на наш взгляд, намеренно распространяемая ложная информация», — пояснила Самойлова, добавив, что в связи с этим ТИК обратилась в полицию.

Кроме того, председатель якутского избиркома рассказала о том, что наблюдатели на одном из участков пытались спровоцировать скандал, заявляя, что члены комиссии якобы не могут принимать заявки на голосование вне помещения от родственников. «Такая возможность прописана в законе. В устном и письменном виде члены комиссии имеют полное право принимать заявки от доверенных лиц и родственников избирателей», — подчеркнула Самойлова.

В Якутске с 26 по 28 марта проходят досрочные выборы. В них принимают участие шесть кандидатов от различных российских партий. В городе открыты 118 основных и четыре временных избирательных участка.