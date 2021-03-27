Россия
 
Последние новости
Байден заявил о собственной теории происхождения COVID-19
Трусова заявила о недовольстве своим выступлением на чемпионате мира
Тарасова оценила победу российских фигуристок на чемпионате мира
Эксперт перечислил случаи передачи квартиры государству
Жириновский помечтал о наступлении на Донбасс и создании Новороссии
Французские монахи объявили экстренную распродажу трех тонн сыра
Российские звезды раскрыли расходы на жилье
Американец описал удивление от магазинов в России
Подсчитаны траты Галкина и Киркорова на содержание особняков
Новости партнеров
Прослушать новость

Психиатр объяснил возникновение «весенних обострений»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Весенние обострения различных психических состояний вызваны не весной, как принято считать, а зимой. Роль играют некомфортные климатические условия, а также короткий световой день. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович.

«Что касается "весенних обострений", я в них не верю именно как специалист, потому что обострения начинаются зимой, а к весне они развиваются настолько сильно, что становятся ощутимы», — объяснил специалист. Он также отметил, что весной может чувствоваться некий подъем из-за смены гормонального фона.

Ранее заведующий психиатрическим отделением Института мозга человека имени Бехтеревой Александр Чомский рассказал, что за время пандемии в России на треть выросло число обращений к психиатрам. Если во время первой волны у россиян часто выявляли тревожные расстройства, то во время второй волны — депрессию.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Психиатр опроверг миф о "весенних обострениях"
Врач рассказал о масштабах постковидного синдрома в России
Российский врач рассказал о «мозговом тумане» после коронавируса
За время пандемии в России на треть выросло число обращений к психиатрам