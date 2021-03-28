Стало известно о планах испытаний «Цирконов» в 2021 году

Первый в 2021 году пуск гиперзвуковых ракет «Циркон» в рамках государственных испытаний пройдет в начале лета. О планах пусков РИА Новости стало известно от источников в оборонно-промышленном комплексе.

Как рассказал один из собеседников агентства, испытания с фрегата «Адмирал Горшков» были завершены в ноябре прошлого года. С того момента стрельбы с его борта больше не проводились. Следующий пуск должен состояться в начале лета.

По словам другого источника, пуск ракет с «Адмирала Горшкова» предварительно запланирован на июнь. Он станет началом государственных испытаний ракетного комплекса на надводном носителе. «Не исключено, что будет выполнена залповая стрельба гиперзвуковыми ракетами», — поделился он.

В декабре 2020 года Минобороны России опубликовало на YouTube ролик с пуском гиперзвуковой ракеты «Циркон», осуществленном с фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350. Соответствующий испытательный пуск был проведен из акватории Белого моря по цели на полигоне Чижа в Архангельской области. Ракета развила скорость восемь чисел Маха и поразила береговую мишень на удалении 350 километров.