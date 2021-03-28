Россияне назвали лучший возраст для рождения первенца

Лучшим возрастом для рождения первого ребенка россияне назвали в среднем 25 лет для женщины и 28 лет для мужчины. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, передает РБК.

Около 44 процентов опрошенных выразили мнение, что женщине лучше всего родить первенца в возрасте от 19 до 24 лет. При этом для мужчин появление первого ребенка оптимально в возрасте от 25 до 29 лет, считают 48 процентов россиян. Отмечается, что по меньшей мере по 40 процентов респондентов из групп с четырьмя разными уровнями доходов выбрали такие ответы.

Варианты появления первенца до 18 и от 40 лет стали самыми непопулярными как для женщин, так и для мужчин. За них высказались от нуля до двух процентов ответивших. При этом около девяти процентов опрошенных затруднились назвать лучший возраст для рождения ребенка. В сравнении с 2010 годом, россияне стали чаще обращать внимание на такие факторы, как степень психологической готовности и финансовые возможности семьи.

Опрос проводился с 11 по 23 февраля. В нем участвовали три тысячи представителей экономически активного населения из всех округов страны.