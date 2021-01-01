С 1 января 2021 года в России увеличился размер материнского капитала, выплата проиндексирована на 3,7 процента, теперь ее сумма составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго. Об этом напоминает РИА Новости.

Программу материнского капитала 1 марта 2020 года расширил президент России Владимир Путин, ее действие продлено до 2026 года. Сертификаты могут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.

Ранее сообщалось, что в России 1 января вступил в силу закон об удаленной работе. Нововведением вводятся три вида дистанционной работы. Первый — удаленная — предусматривает выполнение сотрудником своих обязанностей постоянно вне территории работодателя. Второй режим предполагает аналогичный порядок, но временно. Третий вариант позволяет сочетать работу дома и в офисе.