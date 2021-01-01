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Россиянам разрешили законно выходить на удаленную работу

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В России 1 января вступил в силу закон об удаленной работе. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Нововведением вводятся три вида дистанционной работы. Первый — удаленная — предусматривает выполнение сотрудником своих обязанностей постоянно вне территории работодателя. Второй режим предполагает аналогичный порядок, но временно. Третий вариант позволяет сочетать работу дома и в офисе.

Переход на удаленку должен проходить по согласованию с работодателем. При этом организация может перевести сотрудника на дистанционный режим без его согласия в случае ЧС.

Кроме того, общение работника с работодателем должно проводиться лишь в рабочее время, а дополнительная работа сверх графика должна оплачиваться как сверхурочная. Также закон предусматривает обязанность работодателя обеспечить сотрудника всеми техническими средствами для выполнения обязанностей. Размер заработной платы при переходе на удаленную работе не уменьшается, если его обязанности остались прежними. Работодатель имеет право уволить сотрудника, если он два дня не выходил на связь.

Ранее исследование сервиса SuperJob определило долю россиян, желающих навсегда остаться на удаленной работе. Согласно результатам опроса, всегда работать дистанционно хотел бы 41 процент респондентов. Более трети (36 процентов) опрошенных считают, что дома им удается работать лучше, чем в офисе. Такое же число респондентов заявили, что трудятся одинаково эффективно и дома, и в офисе. При этом 17 процентов дистанционных работников признались, что вне офиса стали работать хуже.

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