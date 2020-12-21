В Госдуме разработают законопроект о зарплатах для родителей

Партия «Справедливая Россия» разрабатывает законопроект о зарплате родителям, которая будет назначаться ежемесячно вплоть до совершеннолетия детей. Об этом представитель фракции Олег Шеин написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что его слов вызвали общественный резонанс, а инициативу поддержали председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов, представители Общественной палаты, а также Национальный родительский комитет.

Депутат добавил, что такая схема была успешно реализована во Франции: там на четырех взрослых сейчас приходится четыре ребенка, в то время как в России — три ребенка на четырех взрослых. «Когда наша партия 15 лет назад впервые предложила идею материнского капитала, тоже никто не верил», — подчеркнул Шеин.

Ранее Шеин озвучивал свою идею в интервью. Он отмечал, что зарплаты матерям помогут увеличить рождаемость. Кроме того, по мнению депутата, необходимо помогать семьям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации.