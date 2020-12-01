Воробьев заявил о росте числа многодетных семей в Подмосковье

Количество многодетных семей в Подмосковье ежегодно увеличивается в среднем на 14 процентов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО во вторник, 1 декабря.

«Мы очень гордимся, что каждый год в Московской области практически на 10 тысяч семей многодетных становится больше», — сказал Воробьев на церемонии награждения многодетных матерей, которая прошла в доме правительства региона.

По его словам, власти стараются поддержать многодетные семьи. Он напомнил, что из областного бюджета выделяются средства на выплату единовременного пособия в размере 60 тысяч рублей при рождении третьего ребенка. При рождении трех и более детей предусмотрена выплата в 300 тысяч рублей, уточнил губернатор.

Также многодетные семьи могут рассчитывать на частичную компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг, обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения детей до шести лет, говорится на сайте областного правительства.