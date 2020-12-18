Пенсионный фонд объяснил россиянам правила новогодних выплат на детей

В Пенсионном фонде объяснили, как россиянам получить обещанные новогодние выплаты на детей. Если родители уже получали летние выплаты, то заявление писать не нужно, а остальные смогут подать документы до 1 апреля, передает РИА Новости. Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.

О выплатах по пять тысяч рублей на каждого ребенка ранее сказал президент Владимир Путин и в тот же день подписал соответствующий указ. Выступая на пресс-конференции 17 декабря, президент пожалел, что в этом году из-за пандемии нельзя будет провести массовые праздничные мероприятия. «Мы договорились, что мы — страна и государство — тоже сделаем нашим детям подарок», — сказал он.

По словам сенатора Валерия Рязанского, на эти цели потребуется около 60 миллиардов рублей, выплаты затронут около 12 миллионов детей. Информация о том, кому нужно подавать заявление на получение средств, есть на сайте госуслуг.