Экономика
 
Последние новости
Россия оспорит запрет Путину посещать Олимпиады и чемпионаты мира
Путин появился в переводе популярной фразы Google Translate
Подсчитаны траты россиян на создание новогоднего настроения
Минтруд разработал новые правила оформления больничных
«Бабушка Агафья» переехала в Эстонию
В России за сутки умерли 611 пациентов с коронавирусом
Стало известно о почти сотне погибших из-за поддельного алкоголя в Турции
В России выявили 28 552 новых случая коронавируса
В Москве оценили вероятность локдауна до новогодних праздников
Впервые зафиксирован радиосигнал с планеты у другой звезды
Новости партнеров
Прослушать новость

Пенсионный фонд объяснил россиянам правила новогодних выплат на детей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Пенсионном фонде объяснили, как россиянам получить обещанные новогодние выплаты на детей. Если родители уже получали летние выплаты, то заявление писать не нужно, а остальные смогут подать документы до 1 апреля, передает РИА Новости. Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.

О выплатах по пять тысяч рублей на каждого ребенка ранее сказал президент Владимир Путин и в тот же день подписал соответствующий указ. Выступая на пресс-конференции 17 декабря, президент пожалел, что в этом году из-за пандемии нельзя будет провести массовые праздничные мероприятия. «Мы договорились, что мы — страна и государство — тоже сделаем нашим детям подарок», — сказал он.

По словам сенатора Валерия Рязанского, на эти цели потребуется около 60 миллиардов рублей, выплаты затронут около 12 миллионов детей. Информация о том, кому нужно подавать заявление на получение средств, есть на сайте госуслуг.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми к Новому году
Путин пообещал по пять тысяч рублей на детей к Новому году
Россиянам объяснили порядок получения новогодних выплат на детей
Другие материалы рубрики
Экономика00:0122 сентября 2018
Анатолий Чубайс

Нанотолий

Чубайс хотел сделать российский Apple. У него не получилось и ему нашли замену
19:1416 декабря

США пообещали следить за Китаем и юанем

19:0116 декабря

Состояние богатейших людей мира выросло почти на два триллиона долларов за год

18:4916 декабря

На московских стройках наступил дефицит рабочих

Экономика20:0023 ноября

Дорожная паутина

Последние 20 лет в России активно строят дороги. К чему это привело?
18:2816 декабря

Власти объявили предельные цены на сахар и масло в магазинах

17:3216 декабря

Минсельхоз заморозил цены на сахар и подсолнечное масло

17:3116 декабря

Цена биткоина побила исторический рекорд

Экономика20:0016 ноября

Прокачались

Россия пережила множество кризисов. Как она научилась не бояться падения цен на нефть?
16:5516 декабря

Россия увеличила вложения в госдолг США

16:4516 декабря

Подведены итоги Национального рейтинга прозрачности закупок 2020

16:2916 декабря

России указали место в мировой экономике

Россия
Появились подробности о хамоватом чиновнике из письма Путину
«Макароны в цене растут — с какой стати?»
Где деньги и как победить пандемию — главные цитаты с пресс-конференции Путина
Путин назвал условие вывода российских миротворцев из Приднестровья
Путин рассказал об отношениях с Фургалом
Мурманский губернатор заявил о проверке отсутствия выплат медикам по COVID-19
«Самим купить эти лекарства вообще нереально»
В России решили помочь тяжелобольным детям. Почему облегчить жизнь получилось не всем из них?
Все материалы
Мир
Раскрыт результат теста на коронавирус видевшейся с зараженным Макроном Меркель
Буря в пустынях
Война в Сирии, революции и нищета: чем закончилась «арабская весна» и почему она может повториться?
Раскрыты планы Трампа позволить миллионам американцев заразиться коронавирусом
Премьера Испании отправили на карантин из-за встречи с Макроном
Страны Евросоюза продлили санкции против России
Джо БайденВыборщики избрали Байдена новым президентом США
Демократ признал себя избранным президентом. Трамп продолжает говорить о фальсификациях
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Страну снова тянут в кровавый хаос»
Политический кризис привел Украину на грань дефолта. На что готов Зеленский, чтобы сохранить страну?
«Они зайдут в наш дом и убьют»
Азербайджанцы возвращаются в Карабах. Смогут ли они ужиться с армянами, победив взаимную ненависть?
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
Все материалы
Экономика
В российском регионе заморозили цены на макароны
Газпромбанк запустил собственного мобильного оператора
Попросили остаться
Российские миллиардеры годами уводили деньги в офшоры. Как этому хотят положить конец?
Российская пшеница столкнулась с проблемами на границе
В тяжелый год
Как Краснодарский край поддержал свою экономику
Названо лучшее российское шампанское
Квартиры останутся в фокусе
Эксперты рассказали, что будет с рынком строительства жилья в 2021 году
Все материалы
Силовые структуры
СВР рассказала о притязаниях Муссолини на часть СССР
Максим МарцинкевичОчень темные дела
Гибель Тесака, убийство Гули и арест Сафронова: главные события из криминальной хроники 2020 года
Ущерб от мошеннических звонков из тюрем оценили почти в два миллиарда рублей
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Милиция Белоруссии и Росгвардия договорились сотрудничать
«Надо лечить судей от боязни оправдательных приговоров»
Российский адвокат номер один — о процессе над Ефремовым, заказных делах и будущем судов
Москвича посадили за убийство приятеля коллекционным кинжалом «Крылья Дракона»
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
«Челси» пропустил на 95-й минуте и проиграл матч АПЛ
«От него требовали победы любой ценой»
Советский атлет обманул весь мир, чтобы победить. Как он стал главным мошенником в истории спорта?
Квят обратился к болельщикам
Матч «Зенит» — «Спартак»
Партнерский материал
«Зенит» — «Спартак»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
Как получить две тысячи процентов прибыли на матче команд в РПЛ? Время раскрыть тайну
Заподозренного в нанесении ножевых ранений экс-игрока «Спартака» отпустили
Хищник в клетке
Магомед Исмаилов одолел Уральского Халка. Но этот соперник оказался опаснее Емельяненко
Боярский дал совет Кокорину
Все материалы
Культура
«Я вам не подруга»
Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
«Человечество состоит из противных и завистливых»
Путин, искусственный интеллект и мифы о восстании машин: как технологии изменят жизнь людей
Гражданин Манк
Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
«Демонические советские злодеи»
 
Все материалы
Интернет и СМИ
У россиян появилась новая возможность найти пару
Инстинкт сохранения
Данные о жизни людей по всему миру стали товаром. Они нужны и мошенникам, и спецслужбам
Соловьев посчитал Шнурова слабаком после вопросов Путину
«Пришло время все разрушить»
У Цукерберга отбирают WhatsApp и Instagram. Почему власти США вдруг объявили его врагом демократии?
Российскую журналистку наградят за вопрос Путину
На темной стороне
Рабство, пытки и смерть в прямом эфире — будни российских стримеров. Почему это смотрят миллионы?
Ведущая Первого канала раскрыла свое главное желание
Все материалы
Ценности
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Нищий нашел на помойке сумку с купюрами на миллионы рублей
«Ребенок — это слишком большие траты»
Истории людей, которые заводят пугающе реалистичных кукол вместо детей
Пациент очнулся во время сложной операции и не смог предупредить врачей
У жаловавшегося на головную боль 20-летнего юноши нашли смертоносную болезнь
«Я чувствовал себя особенным»
Шизофреник 14 лет притворялся красавцем и гением, чтобы стать отцом 36 детей. Почему все ему верили?
Школьница вернула владельцам найденные деньги и спасла им Рождество
«Стереотипы о России — как и везде: водка, деревня и снег»
История сибирячки о жизни в Бельгии
Все материалы
Производство автомобилей УАЗ хотят наладить в Эфиопии
Почему сразу «бегемот»?! Тестируем Infiniti QX80
Флагманский внедорожник Infiniti обновился, но это заметно только изнутри
Geely раскрыла информацию о кроссовере Atlas нового поколения
Покусились на классику: безумный тюнинг Alfa Romeo
Итальянское наследие в руках варваров... Впрочем, ни один реальный автомобиль не пострадал
Суперкар Pagani Huayra Tricolore посвятили итальянским летчикам-асам
Мы их не придумали! Это самые редкие и забытые пикапы
Вспоминаем грузовички, эксклюзивность которых пристыдит мелкосерийные суперкары
АвтоВАЗ сменил главного дизайнера
Все материалы
Дом
Морг в российском городе переделают в гостиницу
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Названы самые дорогие города для жизни за границей
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Россияне пожаловались на установившего прошлогоднюю новогоднюю елку депутата
Продавцы квартир в Москве начали проводить кастинги среди покупателей
Крымский вал
На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить?
Все материалы
Нацпроекты
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Все материалы