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В мире за сутки выявили 565 тысяч случаев коронавируса

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Фото: Reuters

За сутки в мире выявили более 565 тысяч случаев коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 28 марта, ВОЗ получила сведения о 126 359 540 инфицированных. Умерли за время пандемии 2 769 473 пациента.

Почти 40 процентов выявленных за последние сутки случаев приходятся на Европу — 224 366. Далее идут Северная и Южная Америка (218 380 инфицированных), на третьем месте — Юго-Восточная Азия (71 502).

Ранее ученые из Университета Лидса Беккета и Кентского университета выяснили, что чувство стыда, появляющееся у людей из-за заражения коронавирусом, увеличивает сроки борьбы с пандемией.

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