Действия США по «Северному потоку-2» сочли психологической атакой

Санкционные угрозы США по «Северному потоку-2» стали своеобразным психологическим давлением на Германию и другие европейские страны, заявил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. Об этом сообщает RT.

По мнению эксперта, в настоящее время у Соединенных Штатов нет четкого плана действий. Камкин считает нерешительность Вашингтона в данный момент попыткой «сыграть на нервах» европейцев.

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«На мой взгляд, американцы введут рестрикции против отдельных европейских и немецких компаний. Однако первый пакет мер будет носить, скорее всего, демонстративный характер. Главный вопрос заключается в том, пойдут ли Соединенные Штаты дальше», — отметил эксперт.

Камкин подчеркнул, что серьезные ограничения могут стать настоящим ударом по немецкому бизнесу. По его мнению, Европа не заставит себя ждать и ответит зеркальными мерами.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал наращивать санкции против России из-за строительства «Северного потока-2». Он уведомил, что США уже выразили Германии свое отношение к строительству и ясно дали понять, что продолжат вводить ограничения против всех участвующих в этом компаний.

Газопровод «Северный поток-2» США считают геополитическим проектом, направленным на разделение Европы и снижение европейской энергетической безопасности.