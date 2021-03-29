Украинца заподозрили в создании сервиса для кражи десятков миллионов долларов

Жителя Украины заподозрили в кибератаках на банки нескольких стран. Как сообщает Telegram-канал РИА Новости, предварительный ущерб от его деятельности составил десятки миллионов долларов.

По данным издания, украинец с помощью фишинга выманивал у клиентов банков данные их карт. Затем он передавал эту информацию злоумышленникам.

Жертвами атак стали банки в 11 странах мира, в том числе Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании, Швейцарии и Нидерландов. Ущерб был нанесен банкам в Австралии, Мексики, Чили и США. Организатору кибератак может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в марте группа хакеров заявила о взломе 150 тысяч камер видеонаблюдения компании Verkada по всему миру. Киберпреступники получили доступ к камерам в больницах, полицейских участках, тюрьмах, школах и других учреждениях. Так, хакеры взломали склад Tesla в Шанхае и офисы самой Verkada.