Эксперты раскрыли преимущества отказа от бюстгальтеров

Эксперты раскрыли преимущества, связанные с отказом от бюстгальтеров. Об этом сообщает The Sun.

Согласно материалу, во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, многие женщины перестали носить упомянутый предмет нижнего белья. Среди них были замечены такие звезды, как телеведущая Аманда Холден, супермодель Белла Хадид, певицы Майли Сайрус и Дуа Липа.

По словам модного редактора Петы Тодд (Peta Todd), карантин поменял ее отношение к бюстгальтерам. «Было время, когда я не осмелилась бы выйти на улицу без белья — боялась нежелательного внимания. Теперь я хожу без лифчика и даже не задумываюсь о таких вещах», — призналась она.

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Женщина объяснила, что отказ от белья подарил ей чувство свободы и комфорта. «Я больше не верю в бабушкины сказки, связанные с провисанием груди. Мне говорили, что я должна быть в бюстгальтере даже во время сна, и я прислушивалась. После того, как я перестала это делать, я начала отлично себя чувствовать, и мой муж доволен», — сказала Тодд.

Специалистка по индивидуальному подбору нижнего белья Сюзанна Петленд (Suzzanne Pentland) подтвердила слова журналистки. «Сон в бюстгальтере не спасет грудь от провисания и не сделает ее более упругой», — подчеркнула она.

Ранее в марте плюс-сайз-модель призналась в отказе от нижнего белья и штанов во время пандемии. По словам 33-летней Эшли Грэм, до пандемии ей нравилось каждый день примерять новые образы, несмотря на беременность. Однако после рождения сына Айзека она задумалась о комфорте и функциональности одежды, а также отказалась от нижнего белья. Так, она полюбила носить рубашки оверсайз и спортивные костюмы разных цветов.