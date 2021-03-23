Девушка показала способ визуально увеличить маленькую грудь

Девушка поделилась лайфхаком для визуального увеличения маленькой груди и удивила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Пользовательница под никнеймом talia.yam появилась в кадре в желтом кроп-топе с декольте. Сперва она показала, как выглядит ее грудь без бюстгальтера. Затем девушка примерила бюстгальтер с пуш-апом и отметила, что «разница видна, но не сильно». После этого героиня ролика продемонстрировала, как выглядит ее тело с бюстгальтером-невидимкой, который прикрепляется к груди с помощью липкого внутреннего слоя. «С ним почти ничего не поменялось», — сказала она.

Девушка объединила оба бюстгальтера и наглядно показала, насколько объемнее стала выглядеть ее грудь. Она призвала подписчиц приобрести бюстгальтер-невидимку и при необходимости пользоваться данным методом.

Публикация стала вирусной и набрала больше 6,5 миллиона просмотров и 1,2 миллиона лайков. Пользовательницы соцсети поблагодарили героиню видео в комментариях. «Выглядит потрясающе и очень естественно!», «Я просто хотела бы знать, кто это придумал, чтобы вручить медаль этому человеку», «Способ работает! Спасибо!» — писали они.

В декабре женщина показала другой способ визуально увеличить маленькую грудь. Пользовательница TikTok Ясмин (Yasmeen) посоветовала подписчикам надевать водолазки, а не лонгсливы с декольте, чтобы перевести внимание с бюста на лицо. По ее словам, в этом вопросе могут также помочь куртки с карманами в области груди.