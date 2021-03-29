На Украине задержали бывшего командира «Донбасса» по делу о создании ЧВК

На Украине задержали бывшего командира батальона «Донбасс» Анатолия Виногродского по делу о создании частной военной компании (ЧВК), пишет «Страна.ua».

О задержании Виногродского, известного под позывным «Гал», сообщили командир батальона ОУН (организация запрещена в России) Николай Коханивский и активист Юрий Хорт. Суд по мере пресечения состоится 29 марта.

Виногродского уже задерживали в ноябре 2017 года по подозрению в разбойном нападении. Он возглавлял батальон «Донбасс» после Семена Семенченко, ушедшего в Верховную Раду.

Служба безопасности Украины сообщала о разоблачении незаконной ЧВК, организованной Семенченко и внештатным агентом Национального антикоррупционного бюро Евгением Шевченко. По версии спецслужбы, они ввозили из России военные запчасти и товары двойного назначения без таможенного оформления и продавали их госпредприятиям по завышенным ценам.