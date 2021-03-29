Дневник домохозяйки 1957 года с ее ежедневными заметками восхитил миллионы людей

Пользовательница платформы TikTok с ником @otherworlddesign выложила видео с дневником домохозяйки 1957 года. Серия роликов с откровениями женщины восхитила миллионы людей.

Автор публикации рассказала, что наткнулась на личный дневник 64-летней давности, когда разглядывала подержанные вещи в секонд-хенде в штате Теннесси, США. После прочтения журнала она предположила, что владелица вещи по имени Нелли была домохозяйкой. @otherworlddesign так впечатлили ее ежедневные заметки, что она решила поделиться выдержками в своем TikTok-аккаунте.

Многочисленные пользователи оценили заметки Нелли и сочли их жизненными и актуальными по сей день. Так, например, 3 февраля 1957 года женщина написала, что весь день ничего не делала и только ела, а 10 ноября в дневнике осталась запись: «Винни звонила. Звала к себе на ужин. Что-то я не захотела».

Пользовательница TikTok иронично заметила, что в жизни Нелли случались и неприятные дни. «Здесь ужасно одиноко. Каждый день идет дождь. Мы ходили проведать знакомых, но никого не оказалось дома, шли дожди, так что мы вернулись домой», — жаловалась Нелли в дневнике.

Комментаторы шутили под видео, что времена не меняются. «Я только и делал, что ел весь день. Те же проблемы», — глумились одни. «Это официально мой самый большой страх. Пожалуйста, пусть мой [личный дневник] окажется на свалке», — писали другие. Один из пользователей рассказал, что недавно нашел старые заметки своей бабушки: «Там было написано что-то вроде: "Я устала от Джека". Джек — мой дедушка».

Ранее сообщалось, что адвокат купил здание в американском городе Женева, штат Нью-Йорк, и обнаружил в нем потайной чердак с множеством фотографий столетней давности. Большую часть найденного он отправил на аукцион для реставрации и последующей продажи.