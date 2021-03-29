США признали превосходство России в электромагнитной борьбе

Счетная палата США признала превосходство российских военных в проведении операций в электромагнитном спектре. Об этом пишет RT со ссылкой на доклад ведомства.

Специалисты подготовили доклад о военном потенциале США, России и Китая при проведении операций в электромагнитном спектре и пришли к выводу, что последние две страны значительно улучшили свои возможности в этой области. Директор по вопросам оборонного потенциала и управления Счетной палаты США Джозеф Киршбаум добавил, что контроль над этой сферой необходим для обеспечения национальной безопасности.

«Мы не единственная глобальная держава, которая понимает важность превосходства в электромагнитном спектре. Потенциальные противники, в том числе Россия и Китай, существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в сфере борьбы в электромагнитном спектре и использования данного спектра в целом», — заявил представитель Счетной палаты.

Киршбаум отметил, что российские силы электромагнитной борьбы показали эффективность «в реальном применении этих средств против США и других стран», однако не привел конкретных примеров. Специалисты считают, что Россия и Китай способны повлиять на работу систем связи и навигации, используемых в США для переброски личного состава и оборудования.