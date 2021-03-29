В Кении умерла бабушка Барака Обамы

Сводная бабушка 44-го президента США Барака Обамы Сара скончалась в возрасте 99 лет в Кении. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Моя семья и я оплакиваем потерю нашей любимой бабушки, Сары Огвел Оньянго Обамы, которую многие с нежностью называли Мама Сара, но мы ее знали, как Дани или бабушку», — написал в Twitter бывший американский лидер. Он заверил, что родственники будут скучать по ней и с признательностью вспоминать ее долгую и удивительную жизнь.

Президент Кении Ухуру Кеньятта назвал смерть бабушки Обамы большим ударом для нации. «Мы потеряли сильную, добродетельную женщину, матриарха, которая держала вместе семью Обама и была иконой семейных ценностей», — заявил он.

Сара Обама родилась в 1922 году, она — третья жена деда Барака Обамы по отцовской линии, однако не приходится бывшему хозяину Белого дома кровной родственницей. Кенийка помогала воспитывать отца бывшего главы государства и работала поваром для британских миссионеров в Кении.

Женщина была мусульманкой, поэтому ее похороны пройдут по исламским традициям во вторник, 30 марта.

Обама навещал приемную бабушку в 2015 году во время первого президентского визита в Кению, а затем в 2018 году, когда он покинул пост главы государства. В мемуарах «Мечты моего отца», опубликованных в 1995 году, политик называл ее «бабулей».