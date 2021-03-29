Имама отдали под суд за сексуальный шантаж молодой россиянки

Имама мечети Лесосибирска Красноярского края отдали под суд за сексуальный шантаж 24-летней девушки и содействие террористам. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, с января 2016 года по май 2017 года духовный глава мечети проводил в своей квартире религиозные собрания, в ходе которых убедил двух местных жителей в необходимости поддержки участников террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). По его настоянию россияне разместили в интернете материалы, оправдывающие терроризм, за что впоследствии были осуждены.

Также ФСБ установила, что в июне 2019 года имам шантажом пытался заставить молодую россиянку вступить с ним в интимную связь. Обвиняемый заявлял, что в противном случае расскажет ее родственникам компрометирующие факты из ее личной жизни.

Уголовное дело по статьям 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») УК РФ направлено в суд.