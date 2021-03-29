iPad вызвал пожар в доме

Неисправный iPad мог вызвать пожар в доме. Об этом сообщает издание The Register.

Возгорание произошло в жилище Майкла Макалузо (Michael Macaluso) из города Милфорд, штат Пенсильвания. Пожар случился в 2020 году, однако пострадавшая сторона решила судиться с Apple только сейчас. Юридическая фирма de Luca Levine требует от американской компании возмещения убытков. Иск был представлен суду округа Филадельфия, затем направлен в федеральный окружной суд Пенсильвании.

В документах указано, что пожар начался из-за неисправности в системе электропитания устройства. Пострадавший уже получил выплату от Allstate Insurance. Ущерб оценили в 142 тысячи долларов (около 10,8 миллиона рублей). Теперь юристы страховой компании потребовали от Apple признать факт продажи бракованного продукта и компенсировать расходы.

Согласно заключению экспертов, американец эксплуатировал планшет в соответствии с инструкцией. Он не модифицировал устройство и не повреждал его корпус и аккумулятор.

Ранее стало известно, что житель австралийского Мельбурна подал на Apple в суд за сгоревший iPhone. Так, смартфон iPhone Xs воспламенился, когда находился в кармане пострадавшего. В результате инцидента австралиец получил ожоги второй степени.