В Британии рассказали о «пустозвонстве и унижении» Евросоюза

Евросоюз сам виноват в утрате статуса «экономического гиганта», а спровоцированная пандемией череда нерациональных решений и «унижений» лишь ухудшит его международную репутацию. Об этом в статье для издания The Spectator пишет профессор Кембриджского университета Джон Кейджер.

Автор статьи напоминает, что в 1991 году бельгийский министр иностранных дел назвал Европу «экономическим гигантом, политическим карликом и военным червем». По мнению эксперта, нынешняя ситуация мало чем отличается, кроме того, что Брюссель отказался от своих притязаний на статус «экономического гиганта», причем по собственной вине.

Кейджер рассказал, что с момента начала пандемии COVID-19 Евросоюз столкнулся с рядом «унижений»: от запрета на поставки средств индивидуальной защиты внутри блока до сбоев в вакцинации и запретов на поставки вакцин. Эксперт подчеркнул, что проблемы с производителями вакцин вызваны плохо составленными договорами, а тактика ЕС по запрету на экспорт произведенных на его территории вакцин чревата серьезным уроном репутации.

Автор статьи подмечает, что Китай отчетливо осознает всю слабость Евросоюза и понимает, что попытки разговаривать с ним с позиции силы — лишь блеф. «Мягкая сила — это хорошо, но нужна и жесткая сила, когда того требует ситуация; пустозвонство же чревато лишь очередным унижением», — подчеркивает Кейджер.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц предсказал Европе раскол из-за нехватки вакцин от коронавируса. Канцлер пояснил, что внутри блока существует разрыв между странами с точки зрения охвата населения, а потому возникают страны-члены ЕС «второго сорта».