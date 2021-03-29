Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных снимков

Жительница английского города Ланкашир бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных снимков. Соответствующая история появилась на Daily Star.

Как сообщает издание, 24-летняя Кайя Корбридж (Kaya Corbridge) решила уйти из университета Leeds Beckett University, в котором она изучала международные отношения, ради популярности на платформе OnlyFans, где пользователи получают доступ к контенту за определенную плату.

По словам англичанки, за последний год она заработала 635 тысяч фунтов стерлингов (65,4 миллиона рублей). Благодаря своему доходу, Корбридж начала путешествовать и посетила множество мест, включая Бали, Мексику и Испанию. Помимо этого, героиня материала вкладывает деньги в недвижимость и помогает семье материально.

При этом модель предупредила, что, несмотря на плюсы ее работы, подобная деятельность может негативно сказаться на репутации. «Пожалуйста, хорошенько подумайте перед тем, как действительно решитесь зарабатывать на OnlyFans, — это скользкая дорожка. Помните о том, что ваши откровенные фото навсегда окажутся в интернете, — пояснила Корбридж. — Лично я уже не беспокоюсь об этом, так как моя работа приносит мне хорошие деньги, а для меня это гораздо важнее».

Ранее в марте женщина раскрыла плюсы продажи откровенных снимков в сети вопреки нападкам родных.По словам Джессики Смайерс (Jessica Smyers), публикация фотографий в обнаженном виде и нижнем белье изменила ее жизнь к лучшему. Так, например, ей удалось заработать достаточно денег, чтобы уехать от родителей, а также полностью обеспечивать дочь. Помимо этого, у Смайерс появилось больше свободного времени, которое она посвящает ребенку.