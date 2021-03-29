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Российский миллионер погиб в московском метро

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В московском метро погиб миллионер, основатель и председатель совета директоров компании «Алсико» Валерий Багдасаров. Это случилось еще 21 марта, но личность погибшего установлена только сейчас, передает «5 канал».

Инцидент произошел на станции метро «Дмитровская»: 72-летний бизнесмен оказался на рельсах в момент прибытия поезда. Машинист применил экстренное торможение, но спасти мужчину не удалось. По информации телеканала, при нем была предсмертная записка, но ее содержание не раскрывается.

«Когда экстренным службам удалось забраться под состав, они обнаружили тело скончавшегося 72-летнего бизнесмена Валерия Багдасарова. Мужчине буквально отрубило голову колесами поезда. Шансов выжить в таких обстоятельствах у него не было», — приводит «Комсомольская правда» слова источника в правоохранительных органах. Зачем предприниматель спустился в метро и при каких обстоятельствах спустился на рельсы, установит следствие.

Созданная Багдасаровым «Алсико» занимается полным производственным циклом, выпуская средства защиты растений и продукцию из цеолита.

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