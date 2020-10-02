Британский миллионер погиб при попытке установить рекорд скорости на суше

Британский миллионер, основатель фитнес-компании Maximuscle Зеф Айзенберг погиб при попытке установить рекорд скорости на суше. Об этом сообщает The Independent.

ДТП произошло на аэродроме Элвингтон близ Йорка, где в 2006 году попал в аварию экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд, отмечает издание. Айзенберг пытался побить британский рекорд на автомобиле Porsche 911 Turbo S, однако не справился с управлением.

На место прибыли бригады скорой помощи, однако гонщика не удалось спасти. У 47-летнего бизнесмена остались жена и двое детей.

В 2016 году Айзенберг едва не погиб на этом же месте. Тогда он попал в аварию на скорости 370 километров в час. Бизнесмен вернулся к гонкам в 2017 году, несмотря на опасения врачей, что он больше не сможет ходить.

В мае 2019-го Porsche 911 Turbo Айзенберга смог разогнаться на пляже Pendine Sands в Уэльсе до рекордных 534 километров в час. Он также смог установить еще несколько мировых рекордов скорости на песке, в том числе по проходу дистанции в четверть мили и в одну милю.