Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории

Воздухозаборники двигателей J58 (JT11D-20) являлись ключевой особенностью американского стратегического сверхзвукового разведчика SR-71 Blackbird («Черный дрозд»), позволяющего самолету развивать рекордную крейсерскую скорость 3,2 числа Маха, пишет The Aviationist.

Американский журнал напоминает, что J58 на дозвуковых и трансзвуковых скоростях работал как стандартный турбореактивный двигатель, а при скорости около двух чисел Маха — как прямоточный. Издание отмечает, что в конструкции силового агрегата использовались никелевые сплавы, выдерживающие температуры от 430 до 1760 градусов Цельсия.

Также сообщается, что в передней части каждой из двух мотогондол самолета имелся подвижный конус, находящийся в выдвинутом положении при числах Маха до 1,6 и задвинутом — при больших числах Маха. «На сегодняшний день, хотя это уже не секрет, никто так и не смог воспроизвести технологию двигателя SR-71», — отмечает The Aviationist.

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В ноябре 2018 года Военно-воздушные силы США наградили четырех шведских летчиков «Воздушными медалями» за защиту SR-71 Blackbird от СССР во время холодной войны.

Самолет Lockheed SR-71 Blackbird считается вершиной авиационного искусства. Снятому с вооружения в 1998 году разведчику принадлежит рекорд скорости в 3,2 числа Маха при прямом полете. В настоящее время команда Skunk Works из Lockheed Martin работает над гиперзвуковым самолетом SR-72.

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