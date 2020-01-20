Создан самый быстрый искусственный объект во Вселенной

Ученые создали один из самых быстро вращающихся объектов во Вселенной из когда-либо созданных. Он предназначен для измерения силы трения, создаваемой квантовыми флуктуациями. Об этом сообщает издание Science Alert.

Объект представляет собой левитирующую в вакууме частицу в виде гантели диаметром 150 нанометров, состоящую из диоксида кремния и способную совершать порядка миллиарда оборотов в секунду. Эта система достаточно чувствительна, чтобы с ее помощью можно было измерить квантовые флуктуации. Левитация и вращение частицы осуществлялись с помощью лазеров, один из которых генерировал импульсы поляризованного света.

Исследователям удалось разогнать частицу до 300 миллиардов оборотов в секунду, побив прошлый рекорд, который составлял одну пятую этой скорости. Сам эксперимент представлял собой модифицированную версию эксперимента Кавендиша, с помощью которого в конце XVIII века удалось измерить значение гравитационной постоянной. Тогда были использованы две свинцовые сферы на обоих концах коромысла длиной 1,8 метра, подвешенного на проволоке. Сферы находились вблизи других, зафиксированных грузов, и мера кручения проволоки позволила вычислить постоянную.

Быстро вращающаяся наночастица чувствительна к квантовым колебаниям в вакууме и способна преобразовывать их в излучение. Это, в свою очередь, скажется на измеряемом вращении частицы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!