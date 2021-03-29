Названа возможная причина взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии

Мощный взрыв на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Pertamina в городе Балонган, Индонезия, мог произойти из-за того, что во время ливня с грозой молния ударила в один из важных объектов на территории учреждения. Об этом сообщает Republika.

Отмечается, что местные власти эвакуируют жителей из районов, которые находятся рядом с заводом. Пламя еще не погашено, масштаб возгорания увеличивается.

В Pertamina сообщили, что четыре человека получили ожоги при пожаре. Они были доставлены в отделение интенсивной терапии.

Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Pertamina прогремел 28 марта. На месте работают спасатели.