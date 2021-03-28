Взрыв прогремел у церкви в Индонезии

У католической церкви в городе Макассар провинции Южный Сулавеси в Индонезии прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает издание The Jakarta Post.

По информации местных СМИ, когда произошел взрыв, верующие совершали воскресную службу внутри церкви. Отмечается, что в результате произошедшего были ранены люди и повреждено несколько машин.

Как сообщает портал detikNews, полиция предполагает, что взрыв устроил один террорист-смертник. Три или четыре человека получили ранения и на данный момент их доставили в больницу.

На данный момент полиция выясняет подробности произошедшего. Судя по видеозаписям с места происшествия, за несколько секунд до случившегося несколько человек шли по тротуару. После того, как мимо проехал белый автомобиль, раздался взрыв, сообщает detikNews.

В 2019 году серия взрывов, в том числе и у церквей, произошла на Шри-Ланке. В результате погибли, по меньшей мере, 359 человек. Около 110 человек были убиты в церкви Святого Себастьяна. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Власти Шри-Ланки при этом считают, что атаки совершили местные экстремистские организации.