Подрыв смертников у индонезийской церкви попал на видео

Момент подрыва смертников у входа в католический собор в индонезийском городе Макассар попал на видео. Ролик в воскресенье, 28 марта, публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как по тротуару у дороги идут люди. В этот момент происходит взрыв. При этом сами исполнители теракта на видео не попали.

По данным агентства, в результате атаки получили ранения 14 человек. Изначально предполагалось, что теракт совершил один смертник, однако позже полиция установила, что взрыв, предположительно, осуществили два человека, подъехавших к зданию церкви на мотоцикле. Как сообщили правоохранители, террористы пытались попасть непосредственно на территорию собора, однако охрана церкви им помешала.

О взрыве у церкви в городе Макассар провинции Южный Сулавеси в Индонезии стало известно ранее 28 марта. Как писали местные СМИ, когда произошел взрыв, верующие совершали воскресную службу внутри церкви.