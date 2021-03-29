Фанат «Мстителей: Финала» посмотрел фильм рекордное количество раз

Фанат супергеройских фильмов студии Marvel, американец Рамиро Аланис попал в Книгу рекордов Гиннеса, посмотрев блокбастер «Мстители: Финал» 191 раз в кинотеатре. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

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«Я купил билеты сразу на пять сеансов в премьерные выходные, чтобы не пропустить ни одной детали. После этого я стал ходить на фильм каждый день, потому что я очень люблю его», — признался поклонник.

Предыдущий рекорд по самому большому числу просмотров одной и той же картины в кинотеатрах был установлен YouTube-блогером под ником NemRaps, который посмотрел фильм «Мстители: Война бесконечности» 103 раза.

Ранее в марте сообщалось, что картина Джеймса Кэмерона «Аватар», вышедшая в 2009 году, обогнала по кассовым сборам фильм «Мстители: Финал», удерживавший этот рекорд с апреля 2019 года. Повысить сборы «Аватару» удалось за счет повторного показа в Китае.