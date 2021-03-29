Российских велосипедистов спасли с отколовшейся льдины на Москве-реке

Спасатели сняли с отколовшейся льдины на Москве-реке двоих велосипедистов, которые оказались в 100 метрах от берега. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Двоих молодых людей с велосипедами обнаружили в районе острова Бобровый. Сначала велосипедисты отказывались покинуть опасное место, но после уговоров погрузились на судно к спасателям.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли животновода из Тувы Айдаша Сарыглара, который провел в тайге семь дней без еды и выжил благодаря кнопочному телефону. Он не разрядился несмотря на мороз. 12 марта мужчина отправился в соседнее село Ээрбек по делам. Несмотря на сильную метель, он выехал, не взяв с собой ничего, кроме мобильного телефона.

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