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Российских велосипедистов спасли с отколовшейся льдины на Москве-реке

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Фото: МЧС Росии

Спасатели сняли с отколовшейся льдины на Москве-реке двоих велосипедистов, которые оказались в 100 метрах от берега. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Двоих молодых людей с велосипедами обнаружили в районе острова Бобровый. Сначала велосипедисты отказывались покинуть опасное место, но после уговоров погрузились на судно к спасателям.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли животновода из Тувы Айдаша Сарыглара, который провел в тайге семь дней без еды и выжил благодаря кнопочному телефону. Он не разрядился несмотря на мороз. 12 марта мужчина отправился в соседнее село Ээрбек по делам. Несмотря на сильную метель, он выехал, не взяв с собой ничего, кроме мобильного телефона.

а

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