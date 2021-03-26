Российский пенсионер решил подпилить березы, застрял между деревьями и погиб

Пенсионер из Архангельской области решил подпилить верхушки берез у дома, но упал, застрял между деревьями и погиб. Об этом сообщили в региональной диспетчерской службе, передает РИА Новости.

Труп пожилого россиянина был найден утром в пятницу, 26 марта, в садоводческом товариществе «Магистраль». Примерно в восемь утра один из местных жителей увидел на чужом участке человека, который был весь в крови и сжат стволами берез у самой земли. Он не подавал признаков жизни, и очевидец вызвал спасателей. Из соседнего поселка приехали пожарные и полицейский. «Мужчина был уже в состоянии трупного окоченения, вероятно, гибель наступила за несколько часов до нашего приезда», — цитирует служба слова командира пожарного отделения Дмитрия Шпякина.

По его словам, рядом с телом лежали отпиленные сучья, были повалены стволы, в одном из деревьев на высоте шести-семи метров застряла ручная ножовка.

Прибывшие на место следователи предположили, что пенсионер хотел отпилить верхушки берез, приставил к ним лестницу и полез вверх. В какой-то момент он либо поскользнулся, либо под ним подломилась опора. В результате мужчина сорвался вниз и во время падения застрял между деревьями.

«Он, по всей видимости, до последнего боролся за жизнь: мужчина сумел снять с себя куртку, свитер, но освободиться из березовых тисков не смог: тело намертво заклинило», — отметили в диспетчерской, добавив, что рядом в тот момент не оказалось людей, которые могли бы помочь пострадавшему.

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