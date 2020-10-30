Пожилой россиянин решил осмотреть ванну и застрял под ней на несколько суток

В Перми пожилой местный житель решил осмотреть ванну, чтобы проверить ее состояние, и застрял под ней на несколько суток. Об этом пишет «Комсомольская правда-Пермь».

79-летний россиянин проживает один. Он решил проверить сантехнику, но не смог выбраться обратно, несмотря на все усилия.

Родственники пытались дозвониться до мужчины, а когда его телефон разрядился и выключился, приехали к нему домой. Он не открыл им дверь, и они вызвали спасателей. У мужчины выявили обезвоживание и отек рук.

В августе сообщалось, что житель Кировской области провалился в колодец с ледяной водой глубиной четыре метра, провел там девять часов и выжил. Он возвращался домой через лес и провалился под землю. Тогда он начал звать на помощь, но поблизости никого не было — его крики услышали только через десять часов случайные прохожие. Они срубили березу и помогли мужчине выбраться.