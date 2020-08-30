Россиянин пробыл девять часов в ледяном колодце и выжил

Житель Кировской области провалился в колодец с ледяной водой глубиной четыре метра, пробыл там девять часов и выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Hue.

Инцидент произошел неподалеку от заброшенного поселка Знаменка. Мужчина возвращался домой через лес и провалился под землю. Оказавшись в глубоком колодце с ледяной водой на дне, он принялся звать на помощь, но поблизости никого не было. Крики услышали спустя девять часов проходившие мимо брат и сестра. Они срубили березу и помогли мужчине выбраться на поверхность.

Пострадавший обратился в местную администрацию, однако власти не предприняли никаких мер, чтобы решить проблему. В округе пять таких колодцев, и в прошлом году уже произошел подобный случай.

Ранее 125-килограммовый житель китайского городского округа Лоян, провинция Хэнань, застрял в колодце на заднем дворе своего дома и был спасен пожарными.