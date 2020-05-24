Россиянин решил показать разлив рек и едва не утопил семью

В Архангельской области россиянин едва не утопил всю семью, решив показать детям небывалый разлив рек. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщает региональное управление МЧС.

По данным ведомства, 23 мая пожарным поступило сообщение, что на одном из участков затопленной дороги между городами Коряжма и Котлас застрял легковой автомобиль с детьми. Прибывший экипаж обнаружил, что машина практически полностью скрылась в ледяной воде. Внутри находился глава семейства, его жена и двое детей.

Пожарные подобрались к автомобилю в специальных костюмах, прикрепили один конец спасательной веревки к ней, а второй — к автоцистерне, после чего через окно достали сначала 7-летнего ребенка, потом его 13-летнего брата, а затем и родителей. Вытащить автомашину не удалось. Пострадавших осмотрели медики и оказали необходимую помощь.

Позже глава семейства объяснил, что заехал на затопленный участок дороги, чтобы показать детям, как в этом году сильно разлилась река Ватса. Хотя на дороге были установлены запрещающие знаки, мужчина объехал бетонные заграждения по обочине и выехал на затопленную дорогу. Позже, осознав свою ошибку, захотел развернуться, но вода подняла автомобиль и унесла с дороги. Спасло лишь то, что иномарка зацепилась за кусты ивняка, которые росли на обочине.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru