Маршрутчик «проплыл» с пассажирами по затопленной дороге под песню из «Титаника»

Вестник Сыктывкара / ВКонтакте

Водитель пригородного автобуса в Сыктывкаре включил песню My heart will go on из фильма «Титаник», когда проезжал по разлившейся реке Вычегда при подъезде к поселку Седкыркещ. Видео, снятое одним из пассажиров, опубликовано в группе «Вестник Сыктывкара» во «ВКонтакте».

«Водитель решил использовать свое чувство юмора», — написал автор публикации.

Представитель Товарищества индивидуальных перевозчиков, обслуживающего этот маршрут, в беседе с РИА Новости отметил, что в тот момент безопасности пассажиров ничего не угрожало.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!