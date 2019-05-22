Маршрутчик «проплыл» с пассажирами по затопленной дороге под песню из «Титаника»

Водитель пригородного автобуса в Сыктывкаре включил песню My heart will go on из фильма «Титаник», когда проезжал по разлившейся реке Вычегда при подъезде к поселку Седкыркещ. Видео, снятое одним из пассажиров, опубликовано в группе «Вестник Сыктывкара» во «ВКонтакте».
«Водитель решил использовать свое чувство юмора», — написал автор публикации.
Представитель Товарищества индивидуальных перевозчиков, обслуживающего этот маршрут, в беседе с РИА Новости отметил, что в тот момент безопасности пассажиров ничего не угрожало.
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